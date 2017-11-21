ФОТО: С нового года Центристская партия переедет в новую контору на Нарвском шоссе

Центристская партия, продавшая свою недвижимость на тоомпеа в Старом городе, переедет в новую контору в центре Таллинна.
Пресс-секретарь центристов Андре Ханимяги подтвердил, что новая таллиннская контора партии будет располагаться по адресу Нарва маантеэ, 31. Переезд состоится в новом году.
Свою старую контору на Тоомпеа партии пришлось продать для покрытия долгов. Недвижимость приобрела OÜ BC 31 Holding за 1,8 миллионов евро.
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