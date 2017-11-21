21.11.2017, 15:53

ФОТО: С нового года Центристская партия переедет в новую контору на Нарвском шоссе

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rus.delfi.ee
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ФОТО: С нового года Центристская партия переедет в новую контору на Нарвском шоссе
Foto: Madis Veltman

Центристская партия, продавшая свою недвижимость на тоомпеа в Старом городе, переедет в новую контору в центре Таллинна.

Пресс-секретарь центристов Андре Ханимяги подтвердил, что новая таллиннская контора партии будет располагаться по адресу Нарва маантеэ, 31. Переезд состоится в новом году.

Свою старую контору на Тоомпеа партии пришлось продать для покрытия долгов. Недвижимость приобрела OÜ BC 31 Holding за 1,8 миллионов евро.

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