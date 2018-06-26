26.06.2018, 21:02

ФОТО: ”С неба сыпятся детали самолета!” На расположенном возле базы Эмари хуторе обнаружили странный предмет

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Силы обороны его своим не признают
rus.delfi.ee
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Koplimadise hoovilt leitud metallkeha Foto: Delfi lugeja

Хозяева хутора Коплимадизе, находящегося в трех километрах от летной базы Эмари, обнаружили у себя во дворе подозрительный кусок металла, похожий на часть от самолета.

”Мы постоянно говорим детям, что не надо бояться, но говорить так, когда с неба падают детали самолета, мы уже не можем”, — комментирует хозяин хутора Райдо Ноттон и добавляет, что в последнее время истребители НАТО все чаще летают над хутором.

Пресс-секретарь Сил обороны Арво Йыэсалу заверяет, что все летные средства базы в порядке и данный кусок принадлежит не им. ”Для начала — он совершенно другого цвета, нежели истребитель. Мы бы сразу заметили, если бы откололся такой большой кусок”, — сказал он.

Также, по его словам, эта деталь не принадлежит ни вертолету, ни какому-либо иному воздушному транспортному средству.

Хозяева хутора отмечают, что они уже много лет страдают от соседства с базой. ”Два или три года назад, когда прибыли истребители, после жалоб звуков стало меньше. А теперь опять началось”, — говорит Ноттон. По его словам, звук от пролетающих над их домом самолетов похож на звук от взрыва бобмы.

Однажды, когда истребители только прибыли на базу, дети играли во дворе, но раздался сильный грохот и они бросились на землю и закрыли головы руками. ”Подумали, что что-то падает”.

По словам мужчины, самолеты летают слишком низко: ”Точно ниже разрешенных 200 метров”.

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