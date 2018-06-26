ФОТО: ”С неба сыпятся детали самолета!” На расположенном возле базы Эмари хуторе обнаружили странный предмет

Хозяева хутора Коплимадизе, находящегося в трех километрах от летной базы Эмари, обнаружили у себя во дворе подозрительный кусок металла, похожий на часть от самолета.

”Мы постоянно говорим детям, что не надо бояться, но говорить так, когда с неба падают детали самолета, мы уже не можем”, — комментирует хозяин хутора Райдо Ноттон и добавляет, что в последнее время истребители НАТО все чаще летают над хутором.

Пресс-секретарь Сил обороны Арво Йыэсалу заверяет, что все летные средства базы в порядке и данный кусок принадлежит не им. ”Для начала — он совершенно другого цвета, нежели истребитель. Мы бы сразу заметили, если бы откололся такой большой кусок”, — сказал он.

Также, по его словам, эта деталь не принадлежит ни вертолету, ни какому-либо иному воздушному транспортному средству.

Хозяева хутора отмечают, что они уже много лет страдают от соседства с базой. ”Два или три года назад, когда прибыли истребители, после жалоб звуков стало меньше. А теперь опять началось”, — говорит Ноттон. По его словам, звук от пролетающих над их домом самолетов похож на звук от взрыва бобмы.