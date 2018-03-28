ФОТО: С научного небосклона — в грязный бизнес по разведению животных. История падения семьи талантливых эстонских ученых

В марте 2015 года в одной из квартир Ляэне-Вирумаа 50-летний мужчина заставляет 12-летнего мальчика смотреть, как собаки лижут его гениталии, а затем пытается склонить ребенка к анальному сексу.

Десять лет назад финская полиция задерживает научного сотрудника университета Хельсинки за хранение более чем 20 000 таблеток экстази.

А еще раньше, двадцать лет назад, из Эстонии в Финляндию строить карьеру ученых переезжает молодая супружеская пара.

Член правления Союза защиты животных Олег Жемчугов отмечает, что бизнес начинается не с заводчика, а с глупых и тщеславных клиентов, которые за малые деньги хотят купить себе породистую игрушку. ”Спрос рождает предложение”, — говорит он.