ФОТО: С научного небосклона — в грязный бизнес по разведению животных. История падения семьи талантливых эстонских ученых

На прошлой неделе Союз защиты животных обнаружил в Треппоя ”фабрику” по разведению щенков: в помещении в несколько метров в своих испражнениях вынуждены были ютиться около 40 собак, пишет Eesti Ekspress.
Зарегистрированные (0) Анонимные (9)
На прошлой неделе Союз защиты животных обнаружил в Треппоя ”фабрику” по разведению щенков: в помещении в несколько метров в своих испражнениях вынуждены были ютиться около 40 собак, пишет Eesti Ekspress.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.