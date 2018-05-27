ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: Вчера вечером 23-летний мужчина погиб, врезавшись на своем автомобиле в стену

В субботу вечером, в 21.35, в местечке Хальяла, что в Ляэне-Вирумаа, произошло ДТП с трагическим итогом — погиб 23-летний мужчина, проинформировал Департамент полиции и погранохраны.

Полиция получила сообщение об аварии в 21.35. В Хальяла 23-летний мужчина потерял управление автомобилем Audi, который врезался в стену. В результате полученных при столкновении травм водитель скончался. Он находился в машине один, имел действующие водительские права.

Оперативный руководитель Идаской префектуры полиции Урмас Эльми выразил соболезнование близким погибшего. ”Как правило, автомобили выезжают с проезжей части из-за большой скорости. Скорость должна оставаться в пределах разрешенной и соответствовать навыкам водителя. Водитель не должен быть слишком самоуверенным и невнимательным”, — сказал Эльми.

Точные обстоятельства и причины ДТП выясняются в ходе расследования, которое ведет Идаская префектура полиции под руководством Вируской окружной прокуратуры.