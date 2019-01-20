ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: Утонувший в проруби реки Пирита во время купания на Крещение мужчина до сих пор не найден. К поискам привлекают водолазов

Вчера поиски были приостановлены поздно вечером.

Пресс-представитель Пыхьяского спасательного центра сообщает, что полномочия организации поисков, по всей вероятности, утонувшего вчера во время купаний в проруби реки Пирита на Крещение Господне мужчины переданы полиции, но спасатели при необходимости будут в них участвовать.

Он также сообщает, что сегодня или завтра к поискам будут привлечены водолазы.

Поисковые работы осложняет то, что течение реки довольно сильное, то есть тело могло отнести довольно далеко. На фотографиях видно, что вчера спасатели проделами во льду множество прорубей, пытаясь отыскать мужчину.