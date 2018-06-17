17.06.2018, 17:53

ФОТО С МЕСТА ПОЖАРА: Спасатели просят добровольцев помочь с тушением пожара в Википалу и в начале следующей недели

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Galerii: 100 pilti
Metsatulekahju kustutustööd Vikipalus Foto: Veiko Vares

В прошлое воскресенье в Википалу в Харьюмаа загорелся лес. Площадь пожара к середине недели достигла 200 га, но дождь помог спасателям взять возгорание под контроль. Между тем, работы по тушению, к которым были привлечены и добровольцы, до сих пор не завершены.

Желающих внести свой вклад в борьбу с огнем просят дать о себе знать в штаб Спасательного департамента по телефону 5883 8789.

Все прибывающие на место тушения должны зарегистрироваться в специальном автобусе. Время сбора: 11.00, 13.00, 15.00 ja 17.00.

Участие в тушении займет около 8 часов. Лица младше 18 лет участвовать не могут.

Добровольцев просят одеваться соответственно погоде, в том числе на ноги надевать сапоги, брать с собой перчатки, а также шарф или полотенце, чтобы защитить дыхательные пути в случае необходимости.

Как проехать: Чуть дальше Аегвийду Euro Oil есть поворот направо, отмеченный ленточкой. Повернув надо ехать до конца, а потом еще раз — направо. Там уже будет видна парковка и штабной автобус.

Asukoht kaardil

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ: Чемпионат мира по футболу: Германия - Мексика

17.06.2018
Действующий чемпион мира по футболу Германия в первом туре мирового первенства сыграет в Москве с Мексикой. Поединок пройдет в "Лужниках" (начало в 18:00). За главными событиями матча можно следить с помощью нашего блога.
Подробнее

Как удержать молодых учителей в школах? Дело не только в зарплатах

17.06.2018
Выпускница программы „Noored kooli” (”Молодёжь в школу”) Сандра Фомочкин пишет в ”Учительской газете” о том, как она десять лет назад стала учительницей и после этого уже не смогла покинуть систему образования. Противостоять заманчивым предложениям из других сфер деятельности ей, по её же высокопарным словам, помогает сердце.
Подробнее


"Это теракт": Ройзман не поверил силовикам, объявившим инцидент с такси в Москве несчастным случаем

17.06.2018
В субботу вечером автомобиль такси протаранил толпу пешеходов в центре Москвы. Произошедшее отчетливо походило на многочисленные европейские теракты, совершенные с использованием транспортных средств, однако столичные власти и силовики сразу объявили инцидент несчастным случаем. В доказательство своей версии городское управление МВД даже опубликовало видеозапись допроса водителя такси, где тот утверждает, будто с недосыпа перепутал педали. Однако кадры с места происшествия слабо соотносятся с его словами.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО С МЕСТА ПОЖАРА: Спасатели просят добровольцев помочь с тушением пожара в Википалу и в начале следующей недели

17.06.2018
В прошлое воскресенье в Википалу в Харьюмаа загорелся лес. Площадь пожара к середине недели достигла 200 га, но дождь помог спасателям взять возгорание под контроль. Между тем, работы по тушению, к которым были привлечены и добровольцы, до сих пор не завершены.
Подробнее

Воздушные шарики мероприятия, посвященного июньской депортации, стали причиной страшной ссоры между организаторами и мамами

17.06.2018
В четверг тысячи голубых воздушных шаров покрыли столичную площадь Вабадузе, как море слез. К сожалению, они же стали и причиной большой ссоры между некоторыми родителями и организаторами памятного мероприятия, посвященного депортации 77-летней давности.
Подробнее

-10% Meeste käekell Jacques Lemans 1-1769B
137,- €
123,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Formose
69,- €
27,60 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Glasglow
69,- €
27,60 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
-15% Meeste käekell Police APOLLO PL.14438JPOB/13
99,- €
84,15 €

62 процента жителей Эстонии считают иммиграцию главной проблемой ЕС, и это очень много

17.06.2018
62 процента жителей Эстонии считают иммиграцию главной проблемой Европейского союза. Это самый высокий показатель в ЕС, где в среднем такого мнения придерживаются лишь 38% респондентов, сообщает rus.err.ee со ссылкой на данные Eurobarometer.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ






ВИДЕО: Вокруг Эйфелевой башни возводят стеклянную стену от террористов

17.06.2018
Власти Парижа решили обнести Эйфелеву башню стеклянной стеной для защиты основания монумента от терактов. Эта стена заменит металлический забор, которым символ столицы Франции обнесен с 2016 года.
Подробнее