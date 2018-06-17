ФОТО С МЕСТА ПОЖАРА: Спасатели просят добровольцев помочь с тушением пожара в Википалу и в начале следующей недели

В прошлое воскресенье в Википалу в Харьюмаа загорелся лес. Площадь пожара к середине недели достигла 200 га, но дождь помог спасателям взять возгорание под контроль. Между тем, работы по тушению, к которым были привлечены и добровольцы, до сих пор не завершены.

Желающих внести свой вклад в борьбу с огнем просят дать о себе знать в штаб Спасательного департамента по телефону 5883 8789.

Все прибывающие на место тушения должны зарегистрироваться в специальном автобусе. Время сбора: 11.00, 13.00, 15.00 ja 17.00.

Участие в тушении займет около 8 часов. Лица младше 18 лет участвовать не могут.

Добровольцев просят одеваться соответственно погоде, в том числе на ноги надевать сапоги, брать с собой перчатки, а также шарф или полотенце, чтобы защитить дыхательные пути в случае необходимости.

Как проехать: Чуть дальше Аегвийду Euro Oil есть поворот направо, отмеченный ленточкой. Повернув надо ехать до конца, а потом еще раз — направо. Там уже будет видна парковка и штабной автобус.

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