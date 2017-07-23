ФОТО: С днем рождения! Кадриорг отметил 299-летие

В честь 299-го дня рождения Кадриоргского дворцово-паркового ансамбля 22 июля в парке и музеях Кадриорга прошла обширная программа интересных мероприятий.

Праздник в честь дня основания Кадриорга проводится Кадриоргским художественным музеем и Парком Кадриорг уже в 17-й раз, сообщает Художественный музей Эстонии.

Программу мероприятий открыли ”Игры в дворцовом саду”. Днем прошла музыкальная программа на Концертной площадке Кадриорга. День завершил праздничный концерт классической музыки в парадном зале Кадриоргского дворца.

День рождения Кадриорга традиционно отмечается 22 июля, поскольку именно в этот день, в 1718 году царь Петр I, вместе с приглашенным из Рима итальянским архитектором Николо Микетти, разметили месторасположение будущей летней резиденции.

Дворцовый комплекс был назван в честь супруги царя Екатерины I, и носил название ”Екатериненталь” (по-немецки ‒ Сatharinenthal, по-эстонски ‒ Kadriorg). На протяжении столетий Кадриорг был жемчужиной в короне многобашенного Таллинна. Миниатюрный летний дворец в стиле итальянского барокко, окруженный по образу Версаля регулярным парком с фонтанами, живыми изгородями и цветниками, был излюбленным местом отдыха как для коронованных особ и аристократии, так и для простых горожан.

Сегодня парк и расположенные на его территории музеи предлагают разнообразные возможности приятного и культурного времяпровождения для людей всех возрастов. Через год, в 2018 году, Кадриорг отметит свой 300-летний юбилей, подготовка к которому уже идет. Программа юбилейных мероприятий будет оглашена на пресс-конференции 20 сентября 2017 г. Свою лепту в празднование юбилея могут внести все, кому небезразличен Кадриорг, сделав пожертвование в Фонд Кадриорга при Эстонском Национальном Фонде культуры.