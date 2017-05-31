ФОТО: С днем рождения! Эдгар Сависаар принимает гостей

Эдгару Сависаару сегодня исполняется 67 лет. В честь дня рождения он пргласил всех своих сторонников на праздник.
Поздравить Сависаара пришли исполняющий обязанности столичного мэра Таави Аас, старейшина Ласнамяэ Мария Юферева, депутаты Рийгикогу Ольга Иванова, Оудекки Лооне и Хеймар Ленк, актер и заместитель директора Центра русской культуры Эдуард Томан, культуролог, преподаватель Таллиннского университета Линнар Приймяги и другие.
Tallinn, Квартира, 82 500 EUR
Viimsi vald, Квартира, 99 500 EUR
Зарегистрированные (3) Анонимные (19)