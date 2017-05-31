31.05.2017, 14:15

ФОТО: С днем рождения! Эдгар Сависаар принимает гостей

 (22)
дополнено в 17:25
rus.delfi.ee
EST
Edgar Savisaar
Edgar SavisaarFoto: Andres Putting

Эдгару Сависаару сегодня исполняется 67 лет. В честь дня рождения он пргласил всех своих сторонников на праздник.

Поздравить Сависаара пришли исполняющий обязанности столичного мэра Таави Аас, старейшина Ласнамяэ Мария Юферева, депутаты Рийгикогу Ольга Иванова, Оудекки Лооне и Хеймар Ленк, актер и заместитель директора Центра русской культуры Эдуард Томан, культуролог, преподаватель Таллиннского университета Линнар Приймяги и другие.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии