ФОТО: Рынок Балтийского вокзала еще не закончен. Квартал ждет расширение и новая трамвайная линия

Astri Grupp планирует расширение квартала вокруг рынка Балтийского вокзала. Рядом с рынком вырастут жилые и офисные здания, а также пройдет новая трамвайная линия.

Astri Kinnisvara OÜ принадлежат кроме рынка также близлежащие участки Теллискиви 62/64 и Рейсияте 7/9. Теперь началась дальнейшая детальная планировка всего квартала. Строительство квартала должно завершиться в течение 10 лет.

Квартал будет огибать трамвайное кольцо, которое является частью видения Rail Baltic для соединение аэропорта, железнодорожного вокзала и порта в Таллинне.