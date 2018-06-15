15.06.2018, 12:49

ФОТО: Рынок Балтийского вокзала еще не закончен. Квартал ждет расширение и новая трамвайная линия

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rus.delfi.ee
EST 16
ФОТО: Рынок Балтийского вокзала еще не закончен. Квартал ждет расширение и новая трамвайная линия
Foto: KOKO Arhitektid, Balti Jaama Turg

Astri Grupp планирует расширение квартала вокруг рынка Балтийского вокзала. Рядом с рынком вырастут жилые и офисные здания, а также пройдет новая трамвайная линия.

Astri Kinnisvara OÜ принадлежат кроме рынка также близлежащие участки Теллискиви 62/64 и Рейсияте 7/9. Теперь началась дальнейшая детальная планировка всего квартала. Строительство квартала должно завершиться в течение 10 лет.

Квартал будет огибать трамвайное кольцо, которое является частью видения Rail Baltic для соединение аэропорта, железнодорожного вокзала и порта в Таллинне.

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