ФОТО: Рыйвас посетил зону конфликта на востоке Украины

Вчера вице-спикер Рийгикогу Таави Рыйвас посетил украинских военнослужащих, которые служат около Восточно-Украинского фронта. Там он получил обзор продолжающихся боевых действий, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

”Увидеть своими глазами масштабные повреждение в Славянске и поговорить с местными жителями помогает понять, насколько серьезным по-прежнему остается этот конфликт. Это — важное дополнение к сведениям, полученным на слайдах и на бумаге, — сказал Рыйвас. — Для украинских военнослужащих, которых я посетил, боевые действия — это ежедневное явление, несмотря на международные протесты и Минские соглашения”.

Десантная часть, которую посетил Рыйвас, участвовала в боях за Донецкий аэропорт. За три года в ней погибли более ста военнослужащих. Намного больше были ранены.

”Совершенно ясно, что Европейский союз должен и в дальнейшем всячески поддерживать Украину, в том числе и сохранить санкции против России, — сказал Рыйвас в своем выступлении в кризисном центре Славянска после посещения боевой части. — Я хочу, чтобы Эстония продолжала активно поддерживать Украину, и напоминаю своим коллегам, которые хотят хороших экономических отношений с Россией: на Украине до сих пор идет война. Эту войну спровоцировало вмешательство России, чтобы препятствовать выбранному украинским народом пути к западному развитию, свободе и рыночной экономике”.

Вице-спикер Рийгикогу посетил Восточную Украину в рамках конференции по безопасности, которую организовал Фонд Фридриха Наумана.