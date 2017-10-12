ФОТО: Рыйвас о злополучной вечеринке в Малайзии: прошу прощения у жены и детей, которых все это ранит

Сегодня Eesti Päevaleht и Delfi написали о том, что в конце сентября часть делегации чиновников Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) устроили в Малайзии вечеринку, на которой происходили непристойные вещи. В делегацию входил и бывший премьер-министр Эстонии, а ныне вице-спикер Рийгикогу реформист Таави Рыйвас.

В центре одного из инцидентов оказалась девушка Катрин, у которой с одним из делегатов у нее во время неофициальной части визита завязалась беседа. ”Это был совершенно обычный разговор. Мы познакомились, поговорили о его жене. Он спросил меня, что меня привело в Малайзию, поговорили об этом”, — вспоминает женщина. Через какое-то время собеседник пригласил ее танцевать, но делал это, находясь слишком близко. Затем в какой-то момент он выдернул Катрин с танцпола, зажал за углом меж двух холодильников и поцеловал.

Советник Рыйваса Аве Тампере не смогла ответить на вопрос, являлся ли пристававший к женщине мужчина Таави Рыйвасом. Она не подтвердила, но и не опровергла это предположение.

”Мы договорились, что не будем поддерживать никакие спекуляции относительно конкретных людей и имен. Давайте будем чтить эту договоренность. Таави Рыйвас извинился от имени делегации перед всеми людьми, которым случившееся на празднике в Куала-Лумпуре доставило какой-либо негатив”, — написала она в своем официальном комментарии.

Тем не менее, вчера Таави Рыйвас встретился с подвергшейся домогательствам на вечеринке женщиной и проговорил с ней два часа. Рыйвас просил женщину, а позже по телефону и журналиста не назвать в статье имен.



Комментарий Таави Рыйваса:

В опубликованных сегодня статьях меня наряду с другими обвиняют в непристойном поведении во время недавнего визита в Сингапур и Малайзию. Это правда, что одна из участниц вечеринки имела претензии и к лично моему поведению, и мне очень жаль, если я задел чьи-либо чувства. Я лично встретился с этой женщиной, принес извинения и уладил недоразумения.

Несмотря на то, что воспоминания сторон о случившемся не совпадают, это не умаляет того факта, что некоторые люди чувствовали себя на мероприятии плохо.

Я еще раз от своего имени и от имени всей делегации приношу извинение всем, кто чувствовал себя в связи со случившимся на празднике плохо. Также прошу прощения у своих жены и детей, которых все это, несомненно, ранит. Мы договорились со сторонами, что не будем спекулировать относительно описанных в статье имен и событий, и я уважаю эту договоренность.

Смотрите фотографии той злополучной поездки:

