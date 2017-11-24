ФОТО: Русские школьники обсудили с политиками темы гражданства, родины и национальной идентичности

В преддверии Дня гражданина, который отмечается 26 ноября, в Таллинском Линнамяэском Русском Лицее, в частной гимназии Сакала прошли встречи, в ходе которых русские гимназисты в возрасте 14-18 лет поделились своим видением и пониманием темы гражданства и Родины, а также обсудили темы патриотизма, оттока молодежи из страны, участие молодежи в выборах в местные органы самоуправления и в политической жизни страны.

Цикл из трех встреч является частью проекта НКО VVS Media grupp ”Тематические встречи школьников с видными людьми Эстонии” ("Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üritused vene õppekeelega gümnaasiumiõpilastele"), сообщают его координаторы.

VVS Media grupp MTÜ

На встречах темы гражданства, гражданской сознательности, родины и национальной идентичности комментировали и обсуждали учащиеся и приглашенные на встречу с гимназистами гости — депутат парламента Лайне Рандъярв, министр МВД ЭР Андрес Анвельт, председатель горсобрания Таллинна Михаил Кылварт.

НКО VVS Media grupp работает с 2005 года, занимается проблемами неэстонской молодежи в образовательной, социальной сферах.

Проект осуществлен при поддержке Hasartmängumaksu Nõukogu и Министерства образования и науки Эстонии.