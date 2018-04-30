30.04.2018, 09:59

ФОТО: Руководство Центристской партии утвердило Мягги на пост министра госуправления

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rus.delfi.ee
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Galerii: 24 pilti
Foto: Tiit Blaat

Правление центристов на сегодняшнем заседании решило утвердить кандидатуру Янека Мягги на пост министра государственного управления по предложению председателя Центристской партии Юри Ратаса.

С соответствующим предложением Юри Ратас уже в среду отправится к президенту, для утверждения в должности нового министра государственного управления, сообщает пресс-служба партии.

Кандидат Янек Мягги сказал руководству Центристской партии, что готов принять предложение и стать министром, чтобы поддержать план правительства по обеспечению лучших условий жизни в каждом уголке Эстонии. ”Находясь на разных должностях, я посетил за многие годы самые разные места в Эстонии. Я знаю о проблемах, существующих за пределами Таллинна, и, опираясь на свой опыт, я бы хотел помочь правительству решить эти проблемы”, — сказал Мягги, который сам родом из Валгамаа. Мягги подтвердил, что вступит в Центристскую партию и будет баллотироваться на выборах в Рийгикогу. ”Я готов усердно работать во имя того, чтобы завоевать доверие жителей Эстонии. Я хочу не словами, а на деле, будучи министром, получить от избирателей мандат на следующих парламентских выборах”, — заявил Мягги.

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Предложение стать министром государственного управления Янеку Мягги сделал председатель Центристской партии Юри Ратас, с учетом опыта управления различных организаций и широкой общественной деятельности, благодаря чему Мягги внес большой вклад в развитие эстонского общества, здоровье нации, популяризации спорта и улучшение имиджа Эстонии за рубежом. ”Проведение государственной реформы, обеспечение равного регионального развития и создание рабочих мест в самоуправлениях требует взвешенного подхода и умения договариваться со всеми заинтересованными сторонами. Я уверен, что Янек Мягги, с его опытом и мышлением, полученным юридическим образованием в Тартуском университете пойдут на пользу”, — заявил Ратас.

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Янек Мягги является учредителем коммуникационной фирмы Powerhouse. Также он является одним из создателей Фонда по борьбе с раком ”Подаренная жизнь” и председатель правления Фонда поддержки Таллиннской детской больницы. Мягги является президентом Международной федерации шашек.

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