ФОТО: Руководитель Союза защиты животных: полицейские убили не кровожадных псов, а двух разыгравшихся щенков

Член правления Эстонского союза защиты животных Хейки Валнер пишет в своем блоге о том, что застреленные полицейскими в Кехтна во вторник псы были не собаками-убийцами, а игривыми щенками.

”Во вторник около пяти в Кехтна прозвучали выстрелы — были убиты две собаки, которые, как утверждается, хотели убить быков и их хозяев. Стреляющим был полицейский.

”Полицейские спокойно приближались к собакам, но когда те их заметили, собаки с агрессией побежали в сторону охранников правопорядка. Из-за непосредственной угрозы полицейские применили оружие. Собаки умерли на месте происшествия от полученных повреждений”, — сказал руководитель Раплаского отдела полиции Яанно Руус.

В одном телесюжете упоминали также, что это были невоспитанные и агрессивные собаки, которых следует уничтожать. В комментариях в сети кишел улей, некоторые требовали в отношении безалаберного хозяина собак чуть ли не смертной казни.

Что же было на самом деле? Были ли эти это собаки-убийцы?

Я говорил с собственником погибших собак Айваром, и, наверное, даже не стоит уточнять, что вся семья от случившегося в шоке. Дети, которым 3 и 8 лет, до сих пор не знают, что с собаками случилось, а старший сын отказывается идти в школу, так как хочет обязательно быть дома, когда Юули и Терри вернутся.

Юули и Терри, так звали убитых собак, родились 27 февраля этого года, то есть им не было еще и 9 месяцев. Каждую среду, вопреки утверждению передачи Reporter, собак водили в школу дрессировки, и они подчинялись даже восьмилетнему ребенку, не говоря о взрослых.

Обе собаки были стерилизованы, вакцинированы и им уделялось много времени. Конечно, их водили и к врачу при необходимости. То есть утверждение о безалаберности хозяев — полная ложь, распространившаяся в СМИ!

Вокруг хутора Айвара забора нет, и одна из собак постоянно находилась на цепи, а другая свободно бегала рядом, они менялись, и таким образом животные всегда оставались у дома”.

Руководитель Союза защиты животных пишет, что у дома и в саду собаки никогда ни на кого не нападали, хотя там постоянно бывали посторонние.

”Неделю назад к ребенка приезжала скорая помощь. Собаки даже не лаяли на чужих, и у трех медработников были радостно облизаны руки и лица, — написал Яанно Руус. — Не верите? Спросите! Рапла — небольшое место!

Что же случилось во вторник? Факт в том, что в ходе игры у привязанной собаки поводок сломался, и та освободилась. Вместе с другим щенком они побежали на поле, находящееся в полукилометре от дома, где было стадо бычков.

Айвар считает, что дело было так: ”В 15.00 собаки были еще дома, а в 17.39 жена позвонила, сообщив, что они убежали. Сразу пошли их искать. Вероятно, они хотели поиграть и, веселясь, гонялись за скотом. Явно с радостью бежали они и в сторону полицейского, так как вероятно считали, что это мы приехали за ними: полиция прибыла на микроавтобусе, а у нас похожая машина, на которой собак возили на учебу и в другие места. Собаки думали, что их повезут домой и бежали в сторону микроавтобуса”.

Щенкам выстрелили в голову. Хотя на ошейниках был номер телефона хозяина, но об убийстве собак он узнал только в обед следующего дня. Полиция начала какое-то производство в отношении хозяев собак. Интересно, какое производство, если собаки ничего не сделали? Если у быков есть какие-то повреждения, то их нужно предъявить, и тогда хозяева собак должны компенсировать ущерб.

В любом случае я предложил, чтобы юристы Союза защиты животных консультировали собственников собак и помогали им”.

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