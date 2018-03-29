29.03.2018, 15:10

ФОТО: Российская погранохрана задержала эстонского рыбака, который пересек контрольную линию

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Российская погранохрана задержала эстонского рыбака, который пересек контрольную линию
PPA

Утром 28 марта радары зафиксировали незаконное пересечение контрольной линии на Псковском озере по направлению из Эстонии в Россию. Патруль российской стороны задержан 58-летнего гражданина Эстонии и возбудил в отношении него производство.

Выяснилось, что в процессе передвижения рыбака ослепило солнце и он не видел, где находится контрольная линия. Кроме того, из-за погодных условий упали и некоторые метки.

Вечером того же дня мужчину передали эстонской стороне, назначив ему штраф в размере 3000 рублей.

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