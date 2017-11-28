ФОТО: Родившиеся в июле первые за 50 лет эстонские четверняшки наконец-то дома!

9 июля в Эстонии впервые за последние 50 лет родилась четверня, все девочки: Лооре, Луизе, Леэне и Лагле. И вот, наконец, малыши прибыли домой.

Четверо девочек родились в семье, проживающей в волости Винни и имевшей до этого лета трех детей, то есть теперь у них семеро.

Рождение четверни было для волости, в некотором смысле, курьезным моментом, потому что в той же местности уже случалось подобное — в 1930 году там родилась предыдущая четверня.

По самым оптимистичным прогнозам детишки могли попасть домой уже в сентябре, но так как они родились намного раньше срока, для того, чтобы набрать силы, им потребовалось больше времени. При рождении самая маленькая девочка весила 700 грамм.

В последний год число случаев рождения сразу нескольких детей выросло во всем мире. Несмотря на это, по четверо- пятеро малыши рождаются очень редко. Самым большим числом родившихся за раз живых детей, из известных случаев, считается восемь.

Сегодня в 19.00 телеканал ETV в передаче "Ringvaatest" расскажет подробно о четверняшках.