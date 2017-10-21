ФОТО: RMK обращает внимание: еще не время прятать корзинки

Дождливыми днями октября многие грибники остаются дома: расставляют по полкам и погребам заготовленные на зиму вкусные припасы: связки сушеных боровиков, банки с маринованными маслятами и бочонки с солёными рыжиками и груздями — нынешний грибной сезон помог запастись впрок, сколько хватило посуды, пишет миколог-любитель и фотограф Олег Цымбаревич, ведущий блог RMK (Центр управления государственными лесами).

Ставя на полку очередную баночку маринованных моховичков, хозяйка порадуется будущему разнообразному зимнему меню, да и вспомнит тот солнечный день, когда собирала эти грибы, и это воспоминание непременно поднимет ей настроение, слегка подпорченное нынешней картиной серого дня за окном.

Но я бы посоветовал грибникам не расслабляться. Грибной сезон ещё не закончен — и только в эти дни можно насобирать в лесу такие грибы, которые нельзя встретить в другие месяцы. Думаю, это самое интересное время для настоящих любителей грибной охоты.

Одними из первых летних грибов появляются в лесу обыкновенные лисички, которые радуют нас до самой поздней осени, хотя теперь встречи с ними стали уже редкими. Но есть у обыкновенной лисички такие родственники, которые любят появляться позже других: лисичка желтеющая и лисичка ворончатая — вот теперь в лесу настало их время.

Эти весёлые лисички наполняют лес в сентябре и октябре, но вначале трудно их разглядеть: дружные многочисленные семейки желтеющих лисичек умеют замаскироваться в траве так, что сразу и не заметишь. Жёлтоватая ножка и бежево-коричневая шляпка лисичек по цвету совпадают с тонами пожухлой травы и опавших листьев, особенно в пасмурную погоду.

RMK

Но в безоблачный день лучи низкого осеннего солнца, в октябре уже легко пробивающиеся сквозь обезлиствевшие ветки деревьев, вдруг высвечивают необыкновенную картинку — и скрытые прежде в травах лесные жители предстают перед грибниками во всей их красе.

Известно, что грибы наиболее благосклонно относятся к тем, кто им кланяется. Именно в момент поклона они открывают свою истинную красоту.

RMK

Лисичка желтеющая — съедобный гриб, но его вкусовые качества далеки от боровиков и не очень подходят для основных блюд, зато замечательны в качестве компонента для грибных соусов. Те, кто бывал в Финляндии, знают, как финны умеют использовать это качество разных лисичек во многих блюдах. Впрочем, в грибной сезон и в наших кафе и ресторанах можно встретить довольно удачные блюда с лесными грибами.

RMK

Я предпочитаю использовать желтеющие лисички в сушёном виде, измельчая их затем в порошок с солью и перцем — такая приправа одновременно придаёт блюдам интересный вкус и позволяет уменьшить в них концентрацию соли, что наверняка пойдёт на пользу здоровью. А сушатся желтеющие лисички очень легко, не теряя при этом своей формы и цвета.

RMK

А вот ещё одна сестра нашей обыкновенной лисички — лисичка трубчатая или ворончатая — она выглядит совсем невзрачно и отличается от лисички желтеющей лишь цветовым тоном шляпки и ножки. Ножка у неё более жёлтая, чем у желтеющей — у желтеющей она скорее оранжеватая. В очередной раз напоминаю, что в народных названиях есть основания для путаницы. Чтобы избежать ошибок в определениях, микологи пользуются латинскими наименованиями. И если кому-то захочется поближе познакомиться с какими-то видами грибов — без знания их латинских наименований сделать это будет непросто.

RMK

Лисичка трубчатая считается вкусным грибом и пользуется особым спросом у кулинаров, но, к сожалению, встречается в лесу реже прочих.

Неужели же за одними лишь грибами мы отправляемся в лес? Конечно нет: как только мы заходим в лес, гены древних охотников просыпаются в нас: мы готовы к любым неожиданностям.

Для того, чтобы разглядеть лисичек в траве, различить цвет их ножек, приходится нагибаться совсем низко — и тогда, если мы внушаем доверие, удивительные лесные существа, возможно даже пришельцы из других галактик, могут появиться перед нами — а мы думали они будут выглядеть иначе?

RMK

Раньше трихию относили к царству грибов, но, все же, изучив более тщательно, записали миксомицеты в отдельную группу протистов. Эти "грибки" в стадии плазмодия — субстанции, похожей на плесень, вроде большой амёбы — способны с помощью ложноножек передвигаться, переползая в более тенистые и влажные места.

RMK

Это и другие подобные чудеса можно встретить почти в любом лесу и довольно часто, но для того, чтобы их увидеть, надо всего лишь отнестись к лесу с пониманием и уважением, например, поклониться ему пониже — и он обязательно ответит взаимностью!