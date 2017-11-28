ФОТО: Рийгикогу отмечает столетие Земского совета

28 ноября исполнится 100 лет со дня, когда Земский совет Эстонии провозгласил себя высшим носителем власти в Эстонии. Это событие проложило дорогу для рождения Эстонской Республики и стало большим шагом в направлении государственности Эстонии. Земский совет был первым подобным парламенту представительным органом народа в Эстонии. В этот день в Рийгикогу прошла торжественная церемония поднятия флага. Депутаты Рийгикогу и молодежного Маапяэва ЭР100 провели в зале заседаний торжественное заседание. Также была открыта посвященная Земскому совету выставка, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Празднование столетия Земского совета началось в 8:45, когда прошло торжественное поднятие государственного флага на башне Длинный Герман. При музыкальном сопровождении гимна Эстонской Республики флаг на башне подняли депутаты молодежного Маапяэва.

В 13:00 в зале заседаний Рийгикогу началось торжественное заседание. В заседании приняли участие члены Рийгикогу, молодежного Маапяэва и правительства. С речью выступил спикер Рийгикогу и патрон молодежного Маапяэва ЭР100 Эйки Нестор. С приветственной речью выступила Президент Республики Керсти Кальюлайд.

Самая важная часть заседания — это провозглашение Манифеста молодежи Эстонии, который составили 106 избранных в молодежный Маапяэв ЭР100 депутатов, и передача манифеста спикеру Рийгикогу.

Манифест отображает мысли нынешней молодежи об Эстонии и ее будущем. Он затрагивает темы образования, окружающей среды, общества, интеграции и другие важные для молодежи темы. Депутаты молодежного Маапяэева — школьники со всей Эстонии. Представители фракции выразили свои мнения о представленных в манифесте позициях.

На заседании также был представлен отрывок документальной телевизионной пьесы Индрека Хирва и Харди Волмера ”Свой Маапяэв”. Выступил молодежный смешанный хор Vox Populi.

Торжественное заседание транслировал ЭТВ. Прямую трансляцию также можно было посмотреть на сайте Рийгикогу.

В 14:30 в Белом зале открылась выставка, приуроченная к столетию Земского совета. Историк Яак Валге рассказал о важности Земского совета в истории Эстонии.

Выставка ”Маапяэв 100”, посвященная Временному земскому совету Эстонии, представляет обзор событий, которые привели к государственности Эстонии. Основное внимание уделяется деятельности первого избранного жителями Эстонии представительного собрания. Познавательный текст сопровождают фотографии, документы и газетные статьи.

По словам спикера Рийгикогу Эйки Нестора, выставка помогает лучше понять ход событий, в результате которых возникло наше государство. ”Эта выставка посвящена началу нашего парламентского государства. В честь юбилея важно вспомнить именно эти события столетней давности, чтобы лучше понять и сохранить ценности, на которых основано наше государство”, — сказал Нестор.

Земский совет является первым представительным собранием жителей Эстонии и играет ключевую роль в достижении независимости: эстонцы получили контроль над местной административной властью, организовалась защита независимости в Освободительной войне и 24 февраля 1918 г. была провозглашена независимость Эстонии. Земский совет также установил эстонский язык в качестве официального языка делопроизводства и узаконил эстонский язык в качестве языка обучения в школах.

Историк Яак Валге отметил, что 12 апреля (по старому календарю — 30 марта) 1917 г. пришедшее в России в ходе Февральской революции к власти Временное правительство приняло постановление, согласно которому Эстляндскую губернию и северную часть Лифляндской губернии объединили в единую национальную губернию, которой руководил комиссар губернии. В качестве консультативного органа был сформирован Временный земский совет Эстонии. 14 (1) июля 1917 г. Земский совет собрался для первого заседания. Заседание открыл комиссар губернии Яан Поска. Он подчеркнул важность этого события для эстонского народа. Первое принятое постановление установило эстонский язык рабочим языком Земского совета.

В ходе Октябрьской революции в Эстонии к власти пришел Исполнительный комитет Советов Эстляндской губернии, который потребовал распустить Земский совет. 28 (15) ноября 1917 г. на историческом заседании Земского совета было принято решение, что будущий государственный строй Эстонии определит Учредительное Собрание. До формирования Учредительного Собрания единственным носителем высшей власти был признан Земский совет.

18 февраля 1918 г., когда немецкие войска начали масштабное наступление на Восточном фронте, Собрание старейшин Земского совета решило провозгласить независимость Эстонии. Для этого был избран временный высший орган власти — Комитет спасения Эстонии, в состав которого вошли Константин Пятс, Юри Вильмс и Константин Коник. 24 февраля в Таллинне была провозглашена независимость Эстонской Республики. После окончания немецкой оккупации Земский совет вновь собрался 20 ноября.

В феврале 1919 г. Собрание старейшин Земского совета и Генеральный избирательный комитет Учредительного Собрания решили провести выборы 5—7 апреля и созвать новое представительное собрание 23 апреля.

Экспонаты для посвященной Земскому совету выставки выбирала Национальная библиотека. Автор оформления — Туули Ауле, дизайнеры — представители Ruumilabor Янно Роос и Андрес Лаби.