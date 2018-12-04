ФОТО: Рихо Террас передал командование Силами обороны Мартину Херему и уехал на боевой машине

Мартин Херем приступает к работе в качестве командующего Силами обороны с завтрашнего дня.

В церемонии в качестве принимающего построение принимал участие премьер-министр ЭР Юри Ратас.

По окончании церемонии Террас сел в боевую машину пехоты CV90 и уехал из Генштаба. Эти боевые машины поступили на вооружение Сил обороны именно во время его командования.