04.12.2018, 14:14

ФОТО: Рихо Террас передал командование Силами обороны Мартину Херему и уехал на боевой машине

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дополнено в 16:15
rus.delfi.ee
EST 15
ФОТО: Рихо Террас передал командование Силами обороны Мартину Херему и уехал на боевой машине
Riho Terras lahkub töölt kaitseväe juhatajanaFoto: Jaanus Lensment

Сегодня в 14 часов на территории Генерального штаба Сил обороны прошла торжественная церемония смены командующего Силами обороны, в ходе которой генерал Рихо Террас передал командование Силами обороны и флаг генерал-майору Мартину Херему.

Мартин Херем приступает к работе в качестве командующего Силами обороны с завтрашнего дня.

В церемонии в качестве принимающего построение принимал участие премьер-министр ЭР Юри Ратас.

По окончании церемонии Террас сел в боевую машину пехоты CV90 и уехал из Генштаба. Эти боевые машины поступили на вооружение Сил обороны именно во время его командования.

Как сообщается в пресс-релизе Генерального штаба Сил обороны, премьер-министр Юри Ратас поблагодарил бывшего командующего Силами обороны генерала Рихо Терраса за его вклад в укрепление армии и общей безопасности Эстонии. ”Глядя на нашу сферу безопасности и безопасность во всём мире, то это были переломные семь лет. В то же время безопасность Эстонии стала крепче, и генерал Террас сыграл одну из ведущих ролей в этом”, — сказал премьер-министр в своей речи.

По словам Ратаса, Террас работал целеустремлённо и уверенно во имя того, чтобы реальная боеспособность Сил обороны и Кайтселийта выросла. По его словам, генерал Террас, как прямолинейный и смелый военный дипломат, помог нашим союзникам понять оборонные нужды Эстонии и увеличить их присутствие в нашем регионе, он вывел на первый план улучшение служебных условий для наших солдат срочной службы и действующих военных, а также стоял за ветеранов. ”Я горжусь тем, что мог работать вместе с таким достойным и профессиональным командующим Силами обороны”, — сказал Ратас.

Новому командующему Силами обороны генерал-майору Мартину Херему премьер-министр пожелал сил и целеустремлённости.

”Считаю большой честью выдавшуюся мне возможность служить Эстонскому государству. С самого начала, с первого дня моей службы и последующие 27 лет только укрепили моё убеждение, что Эстонию возможно защитить и это стоит нашей приверженности, усилий и, если потребуется, то даже жизни, — сказал генерал Террас в своей речи. — Развитие Сил обороны за последние семь лет было направлено на построение реальных военных возможностей. Эти годы означали много работы и усилий для всех нас”.

В честь уходящего и вступающего в должность командующего Силами обороны перед зданием Генерального штаба были построены знамённые взводы всех родов войск и подразделений Сил обороны, а также знамёна Кайтселийта и организации офицеров резерва. Всего в построение были задействованы 52 знамённых взвода и церемониальная рота Караульного батальона.

В праздничной церемонии приняли участие президент Арнольд Рюйтель, премьер-министр Юри Ратас, спикер парламента Эйки Нестор, министр обороны Юри Луйк, бывшие министры обороны Март Лаар и Яак Аавиксоо, иностранные дипломаты и военные атташе, командиры родов войск и высший офицерский состав.

ТОП

Службу в Силах обороны генерал-майор Мартин Херем начал в 1992 году, будучи кадетом Академии внутренней безопасности, после окончания академии он заступил на службу в Куперьяновском пехотном батальоне. В 1998 — 2001 годах он служил в отдельном Тартуском пехотном батальоне, дослужившись до начальника штаба батальона. В 2002 году Херем стал преподавателем Объединённых военно-учебных заведений Сил обороны, позднее занимал должность начальника кафедры тактики. Генерал-майор Херем командовал учебным центром Тапа и Северо-восточным оборонным округом.

С 2012 по 2016 год Херем служил заместителем начальника, а позднее начальником Объединённых военно-учебных заведений Сил обороны. Последние два года генерал-майор Херем занимал пост начальника Генерального штаба Сил обороны. Генерал-майор Херем также принимал участие в международной военной операции в Ираке.

Вдобавок к Академии внутренней безопасности генерал-майор Херем получил степень магистра в Объединённых военно-учебных заведениях Сил обороны, а также закончил курсы старших офицеров штаба в Балтийском колледже обороны.

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