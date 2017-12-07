ФОТО: Резервисты прибыли в Йыхви на дополнительные учебные сборы

Вчера правительство Эстонии объявило дополнительные плановые учебные сборы для 669 резервистов, которые пройдут с 7 до 10 декабря 2017 года. Повестки резервистам разослали Силы обороны.
Дополнительные учебные сборы проводятся для 13 механизированного пехотного батальона первой механизированной пехотной бригады. Местом сбора объявлен был военный городок в Йыхви, куда получившие повестку явились сегодня утром.
”Я хочу заранее поблагодарить явившихся по повестке резервистов, их работодателей, членов их семей и близких за то, что они с пониманием относятся в проведению сборов. Участие в них крайне важно, — сказал вчера премьер-министр Юри Ратас. — Дополнительные учебные сборы позволяют проверить, способна ли Эстония при необходимости быстро усилить свою обороноспособность. Безопасность не возникает сама по себе, поэтому и в мирное время необходимо регулярно проводить учения, чтобы поддерживать способность к быстрому реагированию на всех уровнях — от правительства до формируемых подразделений”.
Tallinn, Квартира, 116 900 EUR
Viimsi vald, Квартира, 56 000 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (7)