ФОТО: Ретротрамвай "Эрнст" вышел на линию

В Кадриорге прошла презентация ретротрамвая "Эрнст", названного так в честь дипломата Эрнста Яаксона, который многие годы был дипломатическим представителем Эстонской Республики в США.

Запуск этого трамвая завершает проект вывода на кадриоргскую линию ретротрамваев, сообщает Раэпресс.

Мэр Таллинна Таави Аас подчеркнул на церемонии, что это — еще одна часть лепты Таллинна в празднование 100-летия нашего государства.

Договор о создании ретротрамваев был заключен в 2016 году. Основой для них послужили вагоны, которые были в ходу в первой половине прошлого века. Правда, оснащение сделали современным.

Имена трамваям даны в честь видных деятелей государства. Так, Эрнст Яаксон (1905 — 1998) был генеральным консулом с исполнением обязанностей посла в США в 1965-1991 годах и стал первым Чрезвычайным и Полномочным послом Эстонской Республики в США после восстановления государственной независимости (1991–1993). Всего он находился на службе в системе МИД 79 лет — с 1919 года, начав посыльным в посольстве Эстонии в Риге. С 1929 года — на дипломатической работе в США. В Эстонии он сумел побывать снова только в 1992 году. В конце 1991 года назначен послом Эстонии в США и постоянным представителем при ООН. С 1993 года — он вновь генеральный консул.