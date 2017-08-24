ФОТО: Реставраторы привели в порядок портрет советского моряка на Найссаар и назвали его Альфонсо

Группа реставраторов во главе с профессором Эстонской художественной академии Хилккой Хийоп привела в порядок находящееся в военном городке на острове Найссаар панно с изображением советского моряка, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

”Есть вещи, которые тебе не по душе, но которые нужно сохранить, так как в противном случае ты скоро вообще забудешь историю”, — сказала изданию 78-летняя уроженка Найссаар Май Мальмстрём, ныне проживающая в Швеции.

Панно шириной в девять метров находилось в катастрофическом состоянии, поэтому реставраторам пришлось изрядно попотеть, чтобы подобрать подходящие методы восстановления.



В самый первый день работ моряк получил имя — Альфонсо. На вопрос, почему не Степа или Костя, Хилка разводит руками: ”Не знаю. Альфонсо показалось самым подходящим именем. Но в нашем представлении имя написано кириллицей!”