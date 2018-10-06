ФОТО: РЕШЕНО: ”Ээсти 200” примет участие в парламентских выборах(19)
Сегодня члены нового политического движения ”Ээсти 200” собрались в Гимназии Густава Адольфа, чтобы обсудить дальнейшую стратегию.
Сегодня члены нового политического движения ”Ээсти 200” собрались в Гимназии Густава Адольфа, чтобы обсудить дальнейшую стратегию.
На мероприятии было решено, что ”Ээсти 200” примет участие в предстоящих парламентских выборах.
Члены и единомышленники движения ”Ээсти 200” на сегодняшней встрече, 6 октября, обсудили программу создающейся партии. Официально сделать ”Ээсти 200” партией планируется на конгрессе 3 ноября, сообщает пресс-служба движения.
”Глядя на количество пришедших человек и их настроение, можно с уверенностью сказать, что ”Ээсти 200” примет в следующем году участие в выборах в Рийгикогу с полным партийным списком. Мы ждем в свои ряды всех, кто желает внести свой вклад в долгосрочный план ”Ээсти 200”, всех, кто желает к нам присоединиться”, — сказала председатель совета ”Ээсти 200” Кристийна Каллас.
”Сегодняшнее обсуждение тем стало на редкость вдохновляющим, наши позиции и взгляды оказались на удивление схожими. Мы еще раз убедились, что идем верным путем. Также было приятно видеть, что люди готовы вносить свой вклад в политику, если предоставить им такую возможность”, — добавила Каллас.
Цель ”Ээсти 200” — не просто обещать денег, а представить долгосрочную перспективу развития в будущем, в том числе, и решение ключевых проблем.
”Наш посыл направлен тем, кто недоволен нынешним положением — когда партии вместо того, чтобы предлагать решения конкретных проблем, ограничиваются популистскими обещаниями денег”, — сказал член совета ”Ээсти 200” Меэлис Нийнепуу.
”Ээсти 200” — это политическое движение, опубликовавшее свой манифест в мае этого года. В августе советом организации было принято решение, согласно которому MTÜ Eesti 200 будет преобразовано в политическую партию и примет участие в парламентских выборах в 2019 году.
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