24.10.2017, 19:40

ФОТО: Ремонт трамвайных путей в Копли должен был завершиться в сентябре, но все еще не готов

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rus.delfi.ee
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Tramm Kopli suunas (23.10.2017)
Foto: Taavi Sepp

Несмотря на то, что трамвайная линия в Копли должна была быть готова к 27 сентября, работы по-прежнему не завершены.

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