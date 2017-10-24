ФОТО: Ремонт трамвайных путей в Копли должен был завершиться в сентябре, но все еще не готов

Несмотря на то, что трамвайная линия в Копли должна была быть готова к 27 сентября, работы по-прежнему не завершены.
Смотрите фотографии:
Tallinn, Квартира, 161 500 EUR
Tallinn, Квартира, 94 000 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (15)
Несмотря на то, что трамвайная линия в Копли должна была быть готова к 27 сентября, работы по-прежнему не завершены.
Смотрите фотографии:
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.