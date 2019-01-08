08.01.2019, 08:55

ФОТО: Рекламные плакаты "Ээсти 200" преобразились. Теперь русских и эстонцев призывают быть вместе

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ФОТО: Рекламные плакаты "Ээсти 200" преобразились. Теперь русских и эстонцев призывают быть вместе
Foto: Tiit Blaat

Партия "Ээсти 200" в понедельник разместила на остановке Хобуяама в центре Таллинна плакаты, призывающие русских и эстонцев стоять отдельно друг от друга. Во вторник утром плакаты были заменены на другие, где русских и эстонцев, наоборот, призывают быть вместе

Новые плакаты гласят "Эстонцы и русские вместе в одной школе" и "Эстонцы и русские вместе на одной вечеринке". Плакаты призывают к созданию единой образовательной системы. На предыдущих плакатах было написано ”Здесь только русские” и ”Здесь только эстонцы”.

Давайте раз и навсегда прекратим жить в параллельных мирах с разными возможностями. Создадим единые детские сады и школы для всех детей Эстонии, чтобы они смогли вместе ходить на общие праздники, и работать в общих коллективах, и жить в общих районах города", — ранее писала Кристина Каллас.

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