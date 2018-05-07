ФОТО: Ратас встретился с финским коллегой Юха Сипиля

Ратас отметил, что впереди предстоят долгие и сложные переговоры, поскольку Европейская комиссия хочет сохранить бюджет на прежнем уровне или даже увеличить его для того, чтобы претворить в жизнь новые направления общей политики, однако все это предстоит сделать уже без участия крупного донора — Великобритании. ”Для Эстонии важен сильный, стабильный и нацеленный в будущее Европейский союз, который ставит целью улучшение уровня жизни людей. Это означает, что мы хотим больше, а не меньше Европы и готовы вносить в это и свой вклад”, — заявил Ратас.

Кроме того, Ратас и Сипиля обсудили темы саммита ЕС — Западные Балканы, который пройдет на следующей неделе 16-17 мая в столице Болгарии Софии. Речь на встрече пойдет об инфраструктуре, миграции и безопасности. 16 мая состоится совместный ужин лидеров государств и правительств — традиция, положенная в Таллинне во время председательства Эстонии в Совете ЕС. На этот раз лидеры ЕС сосредоточатся на темах, связанных с инновациями, наукой и сотрудничеством в цифровой сфере.

Ратас также ознакомил Сипиля с тем, как продвигается подготовка к запланированному на осень цифровому саммиту. Темами нынешней встречи в верхах будут мировая экономика данных и искусственный интеллект, а также возможности их использования в государственном управлении, экономике и сфере обороны.

”Если финны учились в первую очередь у Эстонии решениям в сфере обмена данными, то мы, в свою очередь, может поучиться у них тому, как использовать искусственный интеллект. Финляндия очень активно готовится к использованию искусственного интеллекта в государственном секторе”, — отметил Ратас.

Сегодня в 14 часов в Таллинне в конференц-зале Рийгикогу начнется совместное заседание правительств Эстонии и Финляндии, которое посвящено столетию обоих государств и вдохновлено желанием еще больше укрепить связи и сотрудничество между двумя родственными народами. На совместном заседании будут обсуждаться четыре темы: транспорт и энергетика, цифровое развитие, сотрудничество в культурной сфере и общие интересы в Европейском союзе.