ФОТО | Ратас: Восточное партнерство ЕС должно быть амбициозной программой

Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина и Белоруссия являются, по словам Ратаса, важными партнерами. ”В рамках помощи в деле развития мы делимся с этими странами своим опытом в области создания электронного государственного управления, проведения административной реформы, укрепления гражданского общества и повышения медийной грамотности”, — отметил премьер-министр. Он призвал партнеров продолжать реформы и ставить новые цели сотрудничества на следующее десятилетие.



Премьер-министр Юри Ратас также встретился сегодня с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, с которым обсудил двусторонние отношения и сотрудничество с Европейским союзом. Ратас подтвердил поддержку со стороны Эстонии интеграции Армении с Европейским союзом и нашу готовность оказывать помощь на этом пути.



ЕС и восточные партнеры исходят в своем сотрудничестве из 20 целей, которых необходимо достичь к 2020 году и которые были подтверждены во время председательства Эстонии в Совете ЕС на состоявшемся в Брюсселе в ноябре 2017 года саммите. Цели распределены между приоритетными направлениями, которыми являются экономическое развитие и развитие рыночных возможностей, укрепление институтов власти и этических принципов государственного управления, развитие путей и средств сообщения, эффективной энергетики, сохранение экологии и борьба с изменениями климата, а также мобильность населения и межчеловеческие контакты.

Конференция Восточного партнерства проходит в шестой раз, ее организатором является Эстонский центр Восточного партнерства в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и представительством Европейской комиссии в Эстонии.