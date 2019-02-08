ФОТО | Ратас: Восточное партнерство ЕС должно быть амбициозной программой

Премьер-министр Юри Ратас открыл сегодня в Таллинне конференцию Программы «Восточного партнерства», которая знаменует также десятилетие соглашения между Европейским союзом и Арменией, Азербайджаном, Грузией, Республикой Молдова, Украиной и Белоруссией, положившего начало Восточному партнерству. Премьер-министр Ратас подчеркнул в своей речи необходимость сотрудничества и важность того, чтобы в следующие десять лет Восточное партнерство стало еще более амбициозной программой.
Сотрудничество Европейского союза с шестью восточными партнерами, является, по словам Юри Ратаса, важным приоритетом эстонской внешней политики. ”Сотрудничество, базирующееся на общих целях и взаимных интересах, помогло много достичь. Оно позволило нашим восточным партнерам поднять уровень жизни своего населения — создать новые рабочие места, улучшить инфраструктуру, расширить возможности молодежи получать образование”, — перечислил Ратас важнейшие результаты Восточного партнерства.
Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина и Белоруссия являются, по словам Ратаса, важными партнерами. ”В рамках помощи в деле развития мы делимся с этими странами своим опытом в области создания электронного государственного управления, проведения административной реформы, укрепления гражданского общества и повышения медийной грамотности”, — отметил премьер-министр. Он призвал партнеров продолжать реформы и ставить новые цели сотрудничества на следующее десятилетие.
Премьер-министр Юри Ратас также встретился сегодня с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, с которым обсудил двусторонние отношения и сотрудничество с Европейским союзом. Ратас подтвердил поддержку со стороны Эстонии интеграции Армении с Европейским союзом и нашу готовность оказывать помощь на этом пути.
ЕС и восточные партнеры исходят в своем сотрудничестве из 20 целей, которых необходимо достичь к 2020 году и которые были подтверждены во время председательства Эстонии в Совете ЕС на состоявшемся в Брюсселе в ноябре 2017 года саммите. Цели распределены между приоритетными направлениями, которыми являются экономическое развитие и развитие рыночных возможностей, укрепление институтов власти и этических принципов государственного управления, развитие путей и средств сообщения, эффективной энергетики, сохранение экологии и борьба с изменениями климата, а также мобильность населения и межчеловеческие контакты.
Конференция Восточного партнерства проходит в шестой раз, ее организатором является Эстонский центр Восточного партнерства в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и представительством Европейской комиссии в Эстонии.