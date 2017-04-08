ФОТО: Ратас в Петербурге выступил с речью и почтил память жертв теракта

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас принимает участие в мероприятиях в честь 100-летия манифестации эстонцев в поддержку автономии в Санкт-Петербурге, где он выступил с речью в церкви Святого Иоанна и возложил цветы к станции метро "Технологический институт". Читайте полную речь Ратаса!

Уважаемый архиепископ Эстонской Евангелическо-Лютеранской Церкви!

Уважаемый посол!

Уважаемые присутствующие!

Сегодня здесь, в петербургской церкви Св. Иоанна, мы вспоминаем произошедшие ровно сто лет назад и такие важные в нашей истории события, которые в конечном итоге привели к независимости Эстонии. Разумеется, я бы хотел начать свою речь с возвышенных слов, достойных исторического события, которое мы здесь сегодня отмечаем. К сожалению, взрыв, который произошел в начале недели в петербургском метро, заставляет нас вновь задуматься о смысле насилия. В мире по-прежнему есть люди, желающие с помощью страха и террора воздействовать на чувства невинных людей и навязать им свою волю.

Эти ужасы проникли и в Европу. Лондон, Париж, Москва, Брюссель, Ницца, Берлин, Стамбул, а теперь и Санкт-Петербург и Стокгольм — да, это знакомый почерк террористов: сеять панику, страх, пытаться парализовать, провоцировать общество замыкаться в себе, вводить авторитарную ”твердую руку”. Ответить на это мы можем только выступая сообща против терроризма и предупреждая насилие.

Совершенный в понедельник здесь поблизости чудовищный акт — полная противоположность тому, что сделали здесь сто лет назад наши предки. На такие действия нужно отвечать просвещением и духовным превосходством. Я еще раз выражаю соболезнования близким погибших и желаю быстрого выздоровления пострадавшим.

Уважаемые соратники!

Все исторические события имели и свою предысторию, и развязку. Это касается и проходившего здесь сто лет назад шествия от церкви Св. Иоанна до Таврического дворца, которое было первой большой манифестацией на священном пути к созданию эстонского государства. Петербург был для эстонцев ”городом надежд”. Так доктор исторических наук Раймо Пуллат озаглавил свою монографию о петербуржских эстонцах. И этот образ соответствует действительности.

С середины 19-го века сюда, в столицу бывшей империи, приезжали из Эстонии за работой и образованием. В то время это не являлось эмиграцией в сегодняшнем понимании этого слова. Это был ближайший для эстонцев крупный центр, находившийся в нескольких сотнях верст от наших населенных пунктов.

Наряду с соединявшим Таллинн с Петербургом еще с 1713 года так называемым Вока-Нарвским шоссе, а также пересекавшей Эстонию почтовой дорогой Петербург-Нарва-Рига в октябре 1870 года появилось железнодорожное сообщение Таллинн-Петербург. Только один факт в связи с этим: уже через два года после ввода в эксплуатацию по этой железной дороге было перевезено 307 тысяч пассажиров! Для десятков тысяч эстонцев встреча с Петербургом оказалась сказочным опытом.

”Неудивительно, — пишет другой историк Эа Янсен, — что Петербург в шутку называли самым крупным эстонским городом, поскольку эстонцев здесь жило больше, чем, например, в Таллинне до начала 20-го века”.

Численность эстонской общины в Петрограде к 1917 году достигала 60 тысяч человек. Это были в основном образованные, грамотные представители самых разных профессий. Несомненно, они вели и активную культурную жизнь. Центром духовной жизни уже несколько десятилетий была церковь Св. Иоанна, занимающая важное место и в истории моей семьи. В этом святом месте в 1909 году крестили мою дорогую бабушку. Священником общины был тогда Рудольф Готтфрид Каллас, принявший этот почетный сан от крупного деятеля эпохи нашего пробуждения Якоба Хурта.

Уважаемые слушатели!

Весна 1917 года явилась преддверием рождения Эстонской Республики. Фоном были усталость от Первой мировой войны и брожение в российском обществе, посеявшие и в самой Эстонии идею большей автономии, которой наш братский финский народ наслаждался уже два столетия.

Возможность автономии появилась после Февральской революции. 15 марта начались волнения в Таллинне. На следующий день национальные организации отправили российскому Временному правительству телеграмму, в которой просили предпринять шаги для ”установления временного правления в Эстляндии на основании широкой автономии”.

Лидер движения за независимость Эстонии Яан Тыниссон встретился с премьер-министром Временного правительства князем Львовым. 18 марта Временное правительство утвердило губернским комиссаром Эстляндии находившегося уже четыре года на посту городского головы Таллинна Яана Поска.

И тогда наступило 8 апреля. Этот день был сегодня, сто лет назад. Мирная манифестация почти 40 тысяч эстонцев. Кстати, из них примерно 12-15 тысяч были вооруженными военными — зародыш сражавшихся на нашу независимость эстонских сил обороны в будущей Освободительной войне.

В приподнятом настроении, с сине-черно-белыми триколорами, хорами и оркестрами люди двигались к Таврическому дворцу. Разумеется, здесь возникает параллель с шествием во время певческого праздника.

Демонстрации для эстонцев всегда были не только выражением мнения, но и формой самоутверждения. Не только для того, чтобы другие увидели, но и для того, чтобы мы сами не забыли.

На поворотах истории мы показывали, что ”можем сплотиться как испуганная пчелиная семья”, если взять фразу из знаменитого стихотворения Пауля-Эрика Руммо. Так было сто лет назад, так было и тридцать лет назад, во время ”поющей” революции, приведшей к восстановлению эстонского государства.

Спустя четыре дня после манифестации в Петрограде, 12 апреля 1917 года, российское Временное правительство издало указ о присоединении заселенной эстонцами части Лифляндской губернии к Эстляндской губернии. Таким образом, территориальная основа для образования будущего эстонского государства была создана.

Дорогие друзья!

После шествия эстонцев в Петрограде началась заключительная часть, которую увенчало провозглашение Эстонской Республики менее чем через год, 23 февраля в Пярну и 24 февраля в Таллинне.

Несмотря на напряженную ситуацию в мире и продолжающийся конфликт в Европе, я полностью убежден, что наша независимость сегодня защищена лучше, чем когда-либо раньше. Эстонцам никогда больше не придется ходить за ключами от свободы в столицу другой страны и заявлять о своем праве на самоопределение.

Я надеюсь, что все наши сегодняшние и будущие шествия, манифестации и массовые мероприятия будут основаны на знании, что в нашей истории мы вышли победителями и заслуживаем завоеванной свободы!

Я знаю, что нам хватит сил вечно сохранить себя как народ и государство!

Поздравляю всех нас!

Да здравствует Эстония!