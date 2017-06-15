15.06.2017, 19:36

ФОТО: Ратас в Берлине встретился с Меркель

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rus.delfi.ee
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Jüri Ratas kohtus Berliinis Angela Merkeliga
Jüri Ratas kohtus Berliinis Angela MerkeligaFoto: Ave Tampere, Riigikantselei

В рамках председательства Эстонии в Евросоюзе премьер-министр Юри Ратас прилетел в Берлин на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Завтра Ратас встретится в Париже с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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