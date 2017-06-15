ФОТО: Ратас в Берлине встретился с Меркель

В рамках председательства Эстонии в Евросоюзе премьер-министр Юри Ратас прилетел в Берлин на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Tallinn, Квартира, 155 000 EUR
Kohtla-Järve vald, Дом, 79 000 EUR
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В рамках председательства Эстонии в Евросоюзе премьер-министр Юри Ратас прилетел в Берлин на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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