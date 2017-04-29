ФОТО: Ратас подарил Олланду фотографию французских военных в Тапа

Премьер-министр Юри Ратас выразил признательность президенту Франции Франсуа Олланду, в последний раз участвовавшему в саммите Европейского совета, за его роль в сохранении решимости Европейского союза.

Ратас поблагодарил Францию за вклад в обеспечение безопасности Европы и Эстонии, ярким примером которого стало участие французских военных в боевой группе НАТО в Тапа. Юри Ратас подарил на память президенту Франсуа Олланду фотографию французских военнослужащих, сделанную в Тапа.