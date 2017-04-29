29.04.2017, 21:28

ФОТО: Ратас подарил Олланду фотографию французских военных в Тапа

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Kink Hollande'ile
Galerii: 3 pilti
Kink Hollande'ile Foto: Mario Salerno

Премьер-министр Юри Ратас выразил признательность президенту Франции Франсуа Олланду, в последний раз участвовавшему в саммите Европейского совета, за его роль в сохранении решимости Европейского союза.

Ратас поблагодарил Францию за вклад в обеспечение безопасности Европы и Эстонии, ярким примером которого стало участие французских военных в боевой группе НАТО в Тапа. Юри Ратас подарил на память президенту Франсуа Олланду фотографию французских военнослужащих, сделанную в Тапа.

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