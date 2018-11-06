ФОТО: Ратас открыл в Казахстане мемориальный камень, посвященный политзаключенным, и посетил село с эстонскими корнями

Мемориальный камень поставлен в память о лагере, куда советская власть в 1937-1953 годах заточила почти 18 000 женщин, мужья которых были осуждены по статье за измену Родине. В лагере были женщины 62 национальностей, многие из них с детьми, есть данные о 21 эстонке среди заключенных. ”Эти женщины и дети стали жертвами отвратительного преступления против человечности. Это ужасная несправедливость и трагедия, которую сложно забыть и простить, — сказал Ратас. — Такие моменты напоминают нам об ужасах прошлого, но также, я надеюсь, внушают надежду и помогают обрести душевный покой, чтобы думать о будущем”.

Во второй половине дня премьер-министр познакомился с еще одной частичкой эстонской истории в Казахстане — 125-летним селом Петровка, которое имеет эстонские корни. ”Особенно сердечной была встреча с госпожой Алийде Мяги, которая вскоре будет праздновать свое 90-летие. Во время встречи мы общались на эстонском языке. Встречаясь с эстонцами за рубежом, я каждый раз бываю тронут тем, как они с гордостью передают из поколения в поколение эстонский язык и культуру”, — сказал Ратас.

По словам премьер-министра, Петровка является вдохновляющим примером того, как разные народы умеют жить в дружбе и согласии. В 1930 годы в Петровке насчитывалось человек 200 жителей — помимо казахов это были выходцы из стран Балтии, Германии и из других краев. Многие из них говорили на трех языках. Эстонские дети могли учиться в школе на родном языке. Сегодня Петровка является современным населенным пунктом с населением в 1200 человек 20 разных национальностей, причем каждый волен жить в соответствии со своими обычаями и культурой.