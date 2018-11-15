ФОТО | Ратас на юбилейном заседании правительства: Эстонская Республика — уверенное в себе и окруженное заботой государство

”Если сто лет назад в воздухе витала неопределённость в отношении будущего, то в юбилейный год Эстонская Республика — уверенное в себе и окружённое заботой государство”, — сказал сегодня премьер-министр Юри Ратас, произнося речь на юбилейном заседании в Доме учителя, где сто лет назад приступило к работе Временное правительство Эстонии.
”Что касается празднований в этом году, то я часто вспоминал события и моменты столетней давности и думал о том, насколько хрупким тогда все казалось. Сколько неопределенности царило в душах тех людей, однако несмотря ни на что, они упорно выполняли свою работу и непоколебимо стремились к воплощению идеалов эстонского народа”, — сказал Ратас.
Премьер-министр подчеркнул, что история Эстонии была сложной, в ее судьбе было много событий, которые могли бы и не произойти. ”Тем больше причин для радости, что даже спустя сотню лет мы по-прежнему стоим на пороге преисполненного надежд будущего и можем свободно и самостоятельно определять и направлять свою судьбу. Выражаю благодарность всему нашему народу — как дома, так и за рубежом, всем тем, кто внёс свой вклад в становление Эстонии. Каждый министр и премьер-министр помогал нашей стране идти вперед”, — сказал Ратас.
11 ноября 1918 года завершилась Первая мировая война, падение Германии дало возможность Временному правительству Эстонии собраться в Таллинне. Первые постоянные помещения для работы Временное правительство нашло как раз в Доме учителя, где условия были более приемлемы, чем в квартирах у министра дорог Фердинанда Петерсона и министра сельского хозяйства и продовольствия Яана Рамота.
Однако здание на Ратушной площади не могло вместить все правительственные учреждения, и с увеличением штата министерств был начат поиск новых помещений. В конце ноября министерства стали разъезжаться по собственным зданиям.