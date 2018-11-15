ФОТО | Ратас на юбилейном заседании правительства: Эстонская Республика — уверенное в себе и окруженное заботой государство

”Что касается празднований в этом году, то я часто вспоминал события и моменты столетней давности и думал о том, насколько хрупким тогда все казалось. Сколько неопределенности царило в душах тех людей, однако несмотря ни на что, они упорно выполняли свою работу и непоколебимо стремились к воплощению идеалов эстонского народа”, — сказал Ратас.

Премьер-министр подчеркнул, что история Эстонии была сложной, в ее судьбе было много событий, которые могли бы и не произойти. ”Тем больше причин для радости, что даже спустя сотню лет мы по-прежнему стоим на пороге преисполненного надежд будущего и можем свободно и самостоятельно определять и направлять свою судьбу. Выражаю благодарность всему нашему народу — как дома, так и за рубежом, всем тем, кто внёс свой вклад в становление Эстонии. Каждый министр и премьер-министр помогал нашей стране идти вперед”, — сказал Ратас.