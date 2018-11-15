15.11.2018, 16:50

ФОТО | Ратас на юбилейном заседании правительства: Эстонская Республика — уверенное в себе и окруженное заботой государство

 (25)
rus.delfi.ee
EST 5
Galerii: 40 pilti
Foto: Tiit Blaat

”Если сто лет назад в воздухе витала неопределённость в отношении будущего, то в юбилейный год Эстонская Республика — уверенное в себе и окружённое заботой государство”, — сказал сегодня премьер-министр Юри Ратас, произнося речь на юбилейном заседании в Доме учителя, где сто лет назад приступило к работе Временное правительство Эстонии.

”Что касается празднований в этом году, то я часто вспоминал события и моменты столетней давности и думал о том, насколько хрупким тогда все казалось. Сколько неопределенности царило в душах тех людей, однако несмотря ни на что, они упорно выполняли свою работу и непоколебимо стремились к воплощению идеалов эстонского народа”, — сказал Ратас.

Премьер-министр подчеркнул, что история Эстонии была сложной, в ее судьбе было много событий, которые могли бы и не произойти. ”Тем больше причин для радости, что даже спустя сотню лет мы по-прежнему стоим на пороге преисполненного надежд будущего и можем свободно и самостоятельно определять и направлять свою судьбу. Выражаю благодарность всему нашему народу — как дома, так и за рубежом, всем тем, кто внёс свой вклад в становление Эстонии. Каждый министр и премьер-министр помогал нашей стране идти вперед”, — сказал Ратас.

11 ноября 1918 года завершилась Первая мировая война, падение Германии дало возможность Временному правительству Эстонии собраться в Таллинне. Первые постоянные помещения для работы Временное правительство нашло как раз в Доме учителя, где условия были более приемлемы, чем в квартирах у министра дорог Фердинанда Петерсона и министра сельского хозяйства и продовольствия Яана Рамота.

Однако здание на Ратушной площади не могло вместить все правительственные учреждения, и с увеличением штата министерств был начат поиск новых помещений. В конце ноября министерства стали разъезжаться по собственным зданиям.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





Сосед построил парник на вашем участке? Не унывайте, со следующего года земельные споры будут упрощены

15.11.2018
Благодаря новым техническим решениям Земельного департамента в течении будущего года станет возможным проводить связанные с земельными участками действия проще, быстрее и дешевле, а так же таким образом поддерживать оборот рынка недвижимости.
Подробнее


Мать школьника: бесплатно ли основное образование в школах с русским языком обучения?

15.11.2018
В редакцию Delfi обратилась Мария (имя изменено, настоящее имя редакции известно — прим ред.), чей ребенок учится в Таллиннской еврейской школе. По словам женщины, в школе начали вводить платные уроки эстонского и английского, объясняя это тем, что город стал выделять меньше средств. Директор школы говорит, что родительница все не так поняла.
Подробнее

-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
132,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €
76,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107002002
167,40 €
100,44 €
-30% Meeste käekell Police STEAMPUNK PL.14693JSTBL/03
209,- €
146,30 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
132,30 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €
111,30 €

ФОТО | Ратас на юбилейном заседании правительства: Эстонская Республика — уверенное в себе и окруженное заботой государство

15.11.2018
”Если сто лет назад в воздухе витала неопределённость в отношении будущего, то в юбилейный год Эстонская Республика — уверенное в себе и окружённое заботой государство”, — сказал сегодня премьер-министр Юри Ратас, произнося речь на юбилейном заседании в Доме учителя, где сто лет назад приступило к работе Временное правительство Эстонии.
Подробнее

ВИДЕО | Проедьте с нами по новой улице Гонсиори! Исчезнут ли пробки после инноваций?

15.11.2018
Работы по реконструкции улиц Гонсиори в Таллинне завершены, и незадолго до ее открытия Delfi получил возможность проехаться по новенькой и единственной в стране полосе с реверсивным движением вместе с руководителем отдела организации движения таллиннского Департамента транспорта Тальво Рюйтельмаа.
Подробнее

После жалобы Олега Осиновского суд приостановил полумиллиардную сделку Eesti Energia

15.11.2018
Транзитный бизнесмен Олег Осиновский подал в административный суд жалобу на Департамент конкуренции, потому что, по мнению его предприятия Skinest Energia, департамент не должен был разрешать Eesti Energia покупать Nelja Energia в ходе полумиллиардной сделки. Административный суд приостановил действие решения Департамента конкуренции до 10 декабря, то есть до тех пор, пока как департамент, так и стороны сделки не предоставят свои точки зрения.
Подробнее


ОНЛАЙН-БЛОГ: Первый день - закончен! Все, что вы хотели, но боялись спросить об интеграции

15.11.2018
15 — 16 ноября в конференц-зале отеля Radisson Blu Sky Hotel проходит международная конференция ”Мой дом, наш дом: что объединяет нас в многокультурном обществе”. DELFI ведет онлайн-блог с конференции и делится с читателями самыми интересными мыслями.
Подробнее

Греческие археологи нашли город Тенея. Его основали троянцы — пленники царя Агамемнона

15.11.2018
В Греции археологи нашли руины города Тенея, основанного, предположительно, между XII и XIII веками до нашей эры. О существовании города прежде было известно в основном по историческим источникам. Находка археологов доказывает, что Тенея действительно существовала, заявило министерство культуры и спорта Греции.
Подробнее

Как выбрать кошелек для привлечения денег по знаку зодиака

15.11.2018
Считается, что деньги охотнее идут в тот кошелек, цвет которого гармонирует со стихией Знака Зодиака. Выбранный бумажник должен вызывать позитивные эмоции и использоваться постоянно, тогда он никогда не опустеет.
Подробнее