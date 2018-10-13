ФОТО: Ратас на конгрессе Центристской партии: экономика растет, жизнь улучшается, люди возвращаются на родину(25)
Два года нахад Юри Ратаса выбрали председателем Центристской партии. Тогда же он сразу стал и премьер-министром.
Два года нахад Юри Ратаса выбрали председателем Центристской партии. Тогда же он сразу стал и премьер-министром.
Сегодня — очередной конгресс партии, и, видимо, в том, что председателем Ратас и останется, сомневаться не приходится.
Председатель Центристской партии Юри Ратас, выступая на съезде партии отметил, что избиратели ценят работу, проделанную партией в правительстве, поэтому к такой сильной партией многие хотят присоединиться. Сегодня о своем делании присоединиться к команде центристов сообщил старейшина Ляэнеранна Микк Пиккметс.
Ратас, который впервые выступает на съезде партии в качестве председателя и премьер-министра, начал свою речь с поздравления Центристской партии с 27 летием. Он отметил, что в течение последних двух лет в партии сменился лидер, более чем за десять лет партия возглавила правительство и у нас есть возможность претворить в жизнь важные реформы. «В дополнение к государственному управлению мы внесли большой вклад в консолидацию Центристской партии и к решению многих проблем, которые копились годами», - сказал председатель партии, намекая на вынужденную продажу бюро партии в Стром городе. Ратас добавил также, что сегодня партия более ответственная, с сильной финансовой дисциплиной и прозрачная в своих финансовых делах.
Ратас продолжил, что, баллотируясь в 2016 года он подтвердил, что Центристская партия не сломается и не согнется, если войдет в правительство и не утратит своих ценностей. «Наши программные рамки закалены сталью, и мы всегда следим за ожиданиями членов партии и всего народа Эстонии. Растущее число наших сторонников показывает, что мы на верном пути», - сказал он, добавив, что каждой команде нужны как опытные, так и новички.
Председатель партии поблагодарил Янека Мягги, министра государственного управления, который присоединился к Центристской партии, бывшего бойца сумо и бизнесмена Кайдо Хёвельсона, а также к бывшего министра окружающей среды Яна Ыунапуу. «Я рад, что сегодня к нам решил присоединиться старейшина Ляэнеранна Микк Пиккметс. Микк имеет большой управленческий опыт как на уровне местных органов власти, так и в качестве советника в Рийгикогу и в Европейском парламенте», - сказал Ратас.
Ратас отметил, что, войдя в правительство партия разрушила ряд мифов, один из которых звучал так, что страной не может успешно руководить никто кроме Партии реформ. «Экономика растет, жизнь жителей Эстонии улучшается, люди, которые покинули страны в предыдущие годы, возвращаются на родину. Всего, в 2017 году в Эстонию приехало на 5258 человек больше, чем покинуло», - сказал премьер-министр
Премьер-министр также подчеркнул налоговую реформу, с которой сотни тысяч людей выигрывают 64 дополнительных евро в месяц, но из-за чего возникли самые большие разногласия с Партией реформ. «Интересно, что наша профессиональный критик партия Реформ решительно изменила свою риторику после попадания в оппозицию. Теперь же они обещают сохранить не облагаемую налогом сумму в 500 евро для вех, хотя до этого их цель на 2019 год была добиться 205 евро не облагаемого минимума.
Сегодня они хотят расширить круг лиц, которые могут пользоваться благом не облагаемого налогом минимума, преимущественно это касается тех, кто и так достаточно богат», - сказал Ратас и подчеркнул, что Центристская партия не согласится с этим и что 200 миллионов евро будут направлены на внеочередное повышение пенсий.
Ратас добавил, что коалиция внесла свой вклад в развитие Эстонии и улучшение качества жизни, выделив дополнительные средства в сферу здравоохранения, чтобы постепенно сократить очереди к врачам, решительно увеличило базу доходов местных органов власти, фермеры более уверены в себе, по примеру Таллинна бесплатный общественный транспорт появился на уездных линиях. Кроме того, были подняты зарплаты работникам культуры, образования и внутренней безопасности. Председатель Центристской партии сказал, что секрет успеха партии заключается в том, что она стоит за благо каждого человека, не спрашивая, где он живет и как он работает, каково его мировоззрение или какого он пола и национальности. «Этот принцип отличает нашу партию от всех остальных. И именно поэтому Центристская партия играет чрезвычайно важную и ответственную роль в эстонской политике», - подчеркнул Ратас.
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