ФОТО: Ратас на конгрессе Центристской партии: экономика растет, жизнь улучшается, люди возвращаются на родину

Председатель партии поблагодарил Янека Мягги, министра государственного управления, который присоединился к Центристской партии, бывшего бойца сумо и бизнесмена Кайдо Хёвельсона, а также к бывшего министра окружающей среды Яна Ыунапуу. ”Я рад, что сегодня к нам решил присоединиться старейшина Ляэнеранна Микк Пиккметс. Микк имеет большой управленческий опыт как на уровне местных органов власти, так и в качестве советника в Рийгикогу и в Европейском парламенте”, — сказал Ратас.

Ратас отметил, что, войдя в правительство партия разрушила ряд мифов, один из которых звучал так, что страной не может успешно руководить никто кроме Партии реформ. ”Экономика растет, жизнь жителей Эстонии улучшается, люди, которые покинули страны в предыдущие годы, возвращаются на родину. Всего, в 2017 году в Эстонию приехало на 5258 человек больше, чем покинуло”, — сказал премьер-министр

Премьер-министр также подчеркнул налоговую реформу, с которой сотни тысяч людей выигрывают 64 дополнительных евро в месяц, но из-за чего возникли самые большие разногласия с Партией реформ. ”Интересно, что наша профессиональный критик партия Реформ решительно изменила свою риторику после попадания в оппозицию. Теперь же они обещают сохранить не облагаемую налогом сумму в 500 евро для вех, хотя до этого их цель на 2019 год была добиться 205 евро не облагаемого минимума.

Сегодня они хотят расширить круг лиц, которые могут пользоваться благом не облагаемого налогом минимума, преимущественно это касается тех, кто и так достаточно богат”, — сказал Ратас и подчеркнул, что Центристская партия не согласится с этим и что 200 миллионов евро будут направлены на внеочередное повышение пенсий.

Ратас добавил, что коалиция внесла свой вклад в развитие Эстонии и улучшение качества жизни, выделив дополнительные средства в сферу здравоохранения, чтобы постепенно сократить очереди к врачам, решительно увеличило базу доходов местных органов власти, фермеры более уверены в себе, по примеру Таллинна бесплатный общественный транспорт появился на уездных линиях. Кроме того, были подняты зарплаты работникам культуры, образования и внутренней безопасности. Председатель Центристской партии сказал, что секрет успеха партии заключается в том, что она стоит за благо каждого человека, не спрашивая, где он живет и как он работает, каково его мировоззрение или какого он пола и национальности. ”Этот принцип отличает нашу партию от всех остальных. И именно поэтому Центристская партия играет чрезвычайно важную и ответственную роль в эстонской политике”, — подчеркнул Ратас.