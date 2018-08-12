ФОТО: Ратас и Сипиля приняли участие в велозаезде в честь ЭР100 в Хельсинки

Участники мероприятия, предназначенного для всей семьи, могли выбирать между двумя вдохновленными эстонской историей дистанциями: 100-километровой, посвященной столетию Эстонской Республики, и длиной 24,2 км в соответствии с датой рождения Эстонского государства — 24 февраля.



Премьер-министры Ратас и Сипиля проехали дистанцию в 24,2 километра. ”Эстонию и Финляндию связывают особые дружеские отношения. В прошлом году мы провели в Таллинне веселый футбольный матч с участием финских премьер-министра и Государственной канцелярии по случаю столетия их государства. В этот раз мы укрепляем тело и дух в рамках совместного велозаезда в Хельсинки. Я надеюсь, что подобные начинания станут традицией”, — сказал Ратас.



После велозаезда все его участники смогли послушать концерт известного финского ударника Кари Паавота, эстонского певца Сильвера Лааса и басиста Яанно Трумпа, а также финских виртуозов джаза Микко Петтинена и Аки Хаарала.