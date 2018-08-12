12.08.2018, 18:30

ФОТО: Ратас и Сипиля приняли участие в велозаезде в честь ЭР100 в Хельсинки

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rus.delfi.ee
EST
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Sipilä ja Ratas rattasõidul Foto: Jürgen Randma, Valitsus

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас и глава правительства Финляндии Юха Сипиля открыли сегодня в Хельсинки велозаезд, посвященный юбилею Эстонской Республики.

Участники мероприятия, предназначенного для всей семьи, могли выбирать между двумя вдохновленными эстонской историей дистанциями: 100-километровой, посвященной столетию Эстонской Республики, и длиной 24,2 км в соответствии с датой рождения Эстонского государства — 24 февраля.

Премьер-министры Ратас и Сипиля проехали дистанцию в 24,2 километра. ”Эстонию и Финляндию связывают особые дружеские отношения. В прошлом году мы провели в Таллинне веселый футбольный матч с участием финских премьер-министра и Государственной канцелярии по случаю столетия их государства. В этот раз мы укрепляем тело и дух в рамках совместного велозаезда в Хельсинки. Я надеюсь, что подобные начинания станут традицией”, — сказал Ратас.

После велозаезда все его участники смогли послушать концерт известного финского ударника Кари Паавота, эстонского певца Сильвера Лааса и басиста Яанно Трумпа, а также финских виртуозов джаза Микко Петтинена и Аки Хаарала.

Премьер-министры Ратас и Сипиля также обсудили в Хельсинки актуальные политические вопросы. ”Впереди нас ждет богатая событиями и имеющая решающее значение для Европы осень. Европейский союз должен продвигаться в решении нескольких сложных вопросов, в первую очередь Брексита и миграционных проблем”, — отметил Ратас.

Кроме того, руководители правительств обсудили председательство в Совете ЕС и полученный Эстонией в роли председателя опыт. Финляндия сейчас готовится к своему председательству, которое намечено на второе полугодие 2019 года. ”Надеюсь, что Финляндия продолжит активно развивать темы дигитализации и восточного партнерства, а также укрепления внешних границ Европейского союза”, — сказал Ратас.

Организаторами эстонско-финского заезда являются финская Госканцелярия и оргкомитет ”Эстонской Республике — 100” в сотрудничестве с Cycle Club Helsinki.

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