ФОТО: Ратас и Сипиля открыли посвященный столетию ЭР велосипедный заезд в Хельсинки(4)
Премьер-министры Эстонии и Финляндии Юри Ратас и Юха Сипиля открыли 12 августа в Хельсинки велосипедный заезд, посвященный столетию Эстонской Республики.
Премьер-министры Эстонии и Финляндии Юри Ратас и Юха Сипиля открыли 12 августа в Хельсинки велосипедный заезд, посвященный столетию Эстонской Республики.
Участники мероприятия могли выбрать две дистанции: 100 км в честь юбилея эстонской государственности и 24,2 км — в честь 24 февраля, когда в 1918 году была провозглашена независимость Эстонии, сообщает rus.err.ee.
Ратас и Сипиля проехали более короткую дистанцию.
Кроме того, главы правительств Эстонии и Финляндии обсудили вопросы, связанные с выходом Великобритании из Европейского союза и миграционной политикой ЕС, а также опыт Эстонии в качестве председателя Совета ЕС.
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