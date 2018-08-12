12.08.2018, 18:30

ФОТО: Ратас и Сипиля открыли посвященный столетию ЭР велосипедный заезд в Хельсинки

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rus.delfi.ee
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Sipilä ja Ratas rattasõidul Foto: Jürgen Randma, Valitsus

Премьер-министры Эстонии и Финляндии Юри Ратас и Юха Сипиля открыли 12 августа в Хельсинки велосипедный заезд, посвященный столетию Эстонской Республики.

Участники мероприятия могли выбрать две дистанции: 100 км в честь юбилея эстонской государственности и 24,2 км — в честь 24 февраля, когда в 1918 году была провозглашена независимость Эстонии, сообщает rus.err.ee.

Ратас и Сипиля проехали более короткую дистанцию.

Кроме того, главы правительств Эстонии и Финляндии обсудили вопросы, связанные с выходом Великобритании из Европейского союза и миграционной политикой ЕС, а также опыт Эстонии в качестве председателя Совета ЕС.

Tallinn Hockey weekend
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