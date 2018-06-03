03.06.2018, 12:46

ФОТО: "Рассказать всему миру о маленькой Эстонии". В Америке открыли большую передвижную выставку об ЭР

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rus.delfi.ee
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ФОТО: "Рассказать всему миру о маленькой Эстонии". В Америке открыли большую передвижную выставку об ЭР
Okupatsioonide muuseum

Вчера, 2 июня, в Калифорнии, в университетском городке всемирного известного университета Стэнфорд, состоялось открытие единственной в своём роде передвижной выставки Музея оккупаций ”Masters of our own homes: Estonia 100”, сообщает пресс-служба музея.

Церемония открытия состоялась в торговом центре Стэнфорда, куда пришло более ста посетителей. Выставку открыли председатель совета Музея оккупации Сильвия Кистлер-Томпсон, исполнительный директор Мерилин Пийпуу и эстоно-американский постановщик фильмов Джеймс Тусти. В своей речи Тусти выразил восхищение эстонской культурой и особенно подчеркнул, что несмотря на то, что Эстония десятилетия была под советской оккупацией, ей удалось так хорошо сохранить эстонскую культуру и идентичность. Сразу после вступительных речей последовала панельная дискуссия на тему цифровой эры Эстонии. В дискуссии приняли участие президент Тоомас Хендрик Ильвес, Райнер Стернфелд, Стен Тамкиви, Андрес Хьемдахл, Камилла Андерссон-Хьемдахл, Андрус Вийрг и Отт Кауквер.

Okupatsioonide muuseum

По словам исполнительного директора Музея оккупаций Мерилин Пийпуу, деятельность музея больше не ограничена его стенами. ”Музей оккупаций ставит перед собой цель рассказать всему миру о маленькой Эстонии в контексте большой истории и напомнить людям, как важна, и в то же время как хрупка свобода. Выставка — это наш подарок живущим за границей эстонцам, чтобы и у них было место, где они могли бы отпраздновать день рождения Эстонии и с помощью которого они могли бы рассказать своим друзьям и знакомым о своей родине. И, конечно, чтобы и все другие могли бы ознакомиться со 100-летней Эстонией, нашей историей, культурой и людьми”, — сказала Пийпуу.

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Руководитель международных программ госканцелярии ЭР100 Йорма Сарв выразил радость, что Музей оккупаций этой выставкой создал особенное место, которое приблизит Эстонию к нашим иностранным общинам. ”У Эстонии есть многое, чем можно гордиться. Будь то наша история, люди, современные цифровые решения или культура. Это выставка является как хорошим напоминанием о том, что Эстония может предложить людям, которые уже связаны с Эстонией, так и прекрасным местом, где можно впервые ознакомиться с Эстонией”, — добавил Сарв.

Творческий руководитель Motor Agency Андрус Кыресаар, который создал визуальное и техническое решение выставки, так описывает экспозицию: ”В основе инсталляции находятся трубы, состоящие из кругов, которые составляют из больших картин внешнюю часть экспозиции. Она даёт общий обзор об Эстонии. Внутренняя сторона экспозиции наполнена больше тематической информацией, которая предусмотрена уже для более углублённого просмотра. Выставка создана как передвижная, чтобы независимо от её размера можно было бы быстро собрать экспозицию”.

Передвижная выставка будет экспонироваться в течение года в четырёх крупных городах Северной Америки. Потом экспозиция переедет в Торонто, Бостон и Вашингтон. В Стэнфорде передвижная выставка будет открыта до 6 июня 2018 года.

Okupatsioonide muuseum

Более чем 500 квадратных метров экспозиции выставки Музея оккупаций составляют 12 метров в ширину, 4 метра в высоту. Экспозиция весит 4 тонны и состоит из 244 выставочных панелей, каждая из которых рассказывает о частичке красочной и интересной истории Эстонии. Выставка появилась по инициативе Музея оккупаций, при совместном творчестве местных и зарубежных эстонцев, и в её создании приняли участие как школьники, предприниматели, десятки эстонских фотографов, так и множество других музеев Эстонии. Визуальное решение выставки разработали Андрус Кыресаар, Яак Принтс, Марис Каскманн, Биргит Ыйгус и Мартин Лазарев. Тексты написаны Джастином Петроне, куратор выставки Кейу Тальве.

Передвижная выставка появилась по инициативе Музея оккупаций, при поддержке международной программы Государственной канцелярии ЭР 100, при сотрудничестве с библиотекой Стэнфордского университета, посольства Эстонии в Вашингтоне, Тартуским колледжем в Торонто и почётным консульством Эстонии в Бостоне, а также с эстонскими обществами в США и Канаде.

Конструкция экспозиции выполнена фирмой Viljandi Metall и световое решение фирмой Ledshop.

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