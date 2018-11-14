ФОТО: Раймонд Кальюлайд подарил Кристену Михалу шляпу в стиле EKRE

”Высказывания моего оппонента из Партии реформ Кристена Михала уже не имеют ничего общего с либеральным мировоззрением. Их становится все труднее отличить от выступлений ультра-консерваторов из EKRE (эпопея с флагом в горсобрании, нападки на нового главного редактора ETV+ из-за неправильного гражданства и т.д.). Поэтому я решил подарить Михалу черную шляпу в стиле Марта и Мартина Хельме. Надеюсь, что она будет защищать его от непогоды в течение следующих четырех лет, пока Партия реформ вместе с EKRE будет сидеть в оппозиции. Удачи на выборах, Кристен! P.S. Шляпа приобретена в секонд-хенде, так как это экономит природные ресурсы и помогает решить экологические проблемы”, — написал Кальюлайд на свой странице в Facebook.