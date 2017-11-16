ФОТО: Пыхья-Таллинн поглотила тьма: полтора часа в тысячах домохозяйств не было электричества

В четверг вечером в столичном районе Пыхья-Таллинн произошло масштабное отключение электричества. Тока не было полтора часа. К настоящему моменту его подача восстановлена.

По данным Elektrilevi, электричества не было в 6 000 домохозяйств. По инфотелефону сказали, что причина неполадок — поломки в ЛЭП. Проблему обещали решить к 22:00.

Из-за данного перебоя в подаче электроэнергии заклинило шлагбаум близ торгового центра ”Арсенал”. Ввиду поломки транспорт не мог проехать — образовалась пробка.

В 21:13 в редакцию сообщили, что устройства подстанции ”Вольта” вновь работают, и электричество в сеть возвращено.