ФОТО: "Пять евро — это не много!" Почему на пляже Вяэна-Йыэсуу такая дорогая парковка?

В кадр фотографа Delfi попали расценки на парковку на пляже Вяэна-Йыэсуу. Если на многих других пляжах Харьюмаа парковка у леса бесплатна, то волость Харку просит 5 евро за день и не разрешает парковать машины у шоссе. Delfi узнал, почему цена за парковку такая высокая.

”Цена за парковку на пляже Вяэна-Йыэсуу установлена волостным советом Харку. Обслуживание пляжа и парковка делегирована фирме OÜ Stranstrum, которая на 100% принадлежит волости Харку и в число главных задач которой входит администрирование и уход за песчаными пляжами”, — рассказал старейшина волости Харку Каупо Рятсепп.

Руководитель OÜ Strantum Меэлис Хярмс подтвердил, что все денежные поступления идут на организацию движения и парковки на пляже, а также на уход за ним. ”Когда мы определяли величину платы за парковку, то исходили из мысли, что на эти деньги должно быть возможно покрыть расходы, напрямую связанные с организацией движения и парковки”.

Пляж Вяэна-Йыэсуу является самым знаменитым и привлекательным пляжем волости. Именно поэтому, по словам волостного старейшины, раньше во время хорошей погоды возникали проблемы с тем, что машины паркуются там, где это делать запрещено. ”Новый порядок парковки обеспечивает подъезд к дому, как местным жителями, так и машинам оперативных служб”, — добавил он.

По словам Рятсеппа, для местных жителей стоимость парковки не должна представлять серьезной проблемы, так как они, как правило, приходят на пляж пешком. Также от платы за парковку освобождены слабовидящие водители; водители, обслуживающие слепых или слабовидящих людей, а также водители двухколесных механических транспортных средств.

”Волость Харку считает, что 5 евро — это не много для того, чтобы отдыхать на красивом и чистом пляже, где все владельцы авто могут быть уверены в том, что, когда они захотят покинуть пляж, выезд не будет заблокирован другими машинами”, — сказал старейшина.