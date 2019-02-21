ФОТО | Путаница в Пярнумаа: спасенная из реки собака оказалась волком

"Когда закоченевшего от холода, с обледеневшей шерстью зверька достали, принесли из машины банное полотенце, завернули упавшего в воду и отнесли в машину отогреваться", — пишет Pärnu Postimees.

По пути на машине к ветеринару зверь был спокойным, положил голову на ноги одного из спасителей и спал.

Только у ветеринара выяснилось, что это все-таки не собака, а примерно годовалый молодой волк.

Спасенного волка сегодня выпустят обратно на природу.