21.02.2019, 15:10

ФОТО | Путаница в Пярнумаа: спасенная из реки собака оказалась волком

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rus.delfi.ee
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Päästetud hunt veterinaari juures Foto: Kaspar Pokk

Pärnu Postimees пишет, что в Пярнумаа в Синди трое работавших на плотине молодых людей заметили на реке попавшее в беду животное.

"Когда закоченевшего от холода, с обледеневшей шерстью зверька достали, принесли из машины банное полотенце, завернули упавшего в воду и отнесли в машину отогреваться", — пишет Pärnu Postimees.

По пути на машине к ветеринару зверь был спокойным, положил голову на ноги одного из спасителей и спал.

Только у ветеринара выяснилось, что это все-таки не собака, а примерно годовалый молодой волк.

Спасенного волка сегодня выпустят обратно на природу.

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