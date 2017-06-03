ФОТО: Противники Рейди теэ в знак протеста разбили возле Русалки палатку

Сегодня активисты и противники Рейди теэ разбили возле Русалки в Таллинне палатку в качестве протеста против проекта.
Все проходящие мимо люди при желании могут также ознакомиться с чертежами, отображающими грядущие изменения.
В среду, 31 мая, приостановил выданное разрешение на строительство дороги Рейди теэ.
Как сообщил пресс-секретарь суда, суд удовлетворил ходатайство НКО "Зеленое движение Эстонии" о первичной правовой защите и приостановил действие разрешения, выданного для второго этапа строительства Рейди теэ. Оно будет приостановлено до вынесения окончательного решения судом первой инстанции.
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